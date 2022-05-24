İran Büyükelçisinden BM üyelerinin konvansiyonel silahlarını denetleme hakkına vurgu

Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Mühimmat Çalıştayı'nda konuşan Tahtırevançı, kitle imha silahlarının hayati tehlikesine değinerek, ''Konvansiyoel silahlar konusunda uluslararası toplumun yaklaşımı dikkatli olmalıdır, zira bu silahlar, Birleşmiş Milletler Antlaşması 51. maddesi uyarınca üye ülkelerin meşru savunması için gereklidir'' diye belirtti.

Konvansiyonel silahların güvenliği ile ilgili bu meselenin dikkate alınması gerektiğinin altını çizen Tahtırevançı, Birleşmiş Milletler çerçevesindeki konvansiyonel silahlar çalıştayı yetkileri çerçevesinde bulunan kısıtlamaların önemli olduğunu ifade ederek, ''Konvansiyonel silahları denetleme ve bu silahların yönetim biçimi, BM üyesi ülkelerin egemenlik hakkıdır ve teknik açıdan bu hususta kapsamlı bir yaklaşım sergilemek, çok büyük önem taşıyor'' değerlendirmesinde bulndu

Tahtırevançı konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

''Bu doğrultuda uluslararası işbirliği, mali ve teknik yardımlar ile teknoloji transferi aracılığıyla ilgili taahhütlerinin uygulanması için garantör gibi davranmalıdır. Ayrıca ulusal yasa ve kurallar, bu tür işbirliklerine aykırı olmamalıdır.

Her türlü tek taraflı zor kullanılarak yapılan eylemleri reddediyoruz ve küresel olmayan senetler hakkında oybirliği gereklidir''.

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