General Selami: Kitle imha silahlarının İslam mantığında yeri yok

Meşhed'de düzenlenen Ulusal Devrim Muhafızları Kur'an-ı Kerim Yarışmalarının kapanış töreninde konuşan General Selami, ''Kitle imha silahıü kıyım aracı olarak kabul edilemez ve düşmanla mücadele için böyle bir mantık, İslam'ın reddettiği bir konudur'' diye konuştu.

Devrim Lideri'nin nükleer silah sahibi büüyk güçlere karşı bu tür duruş sergilediğini ve Kur'an ayetlerine uymak için kitle imha silahını yasakldığını kaydeden General Selami, ''Bunlar, Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin Kur'an huzurunda yetiştiğinin göstergesidir'' diye açıkladı.

General Selami, ''Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kur'an'ın cilvesi ve koruyucu olması gerekiyor, aynen Devrim Muhafızları mensuplarının Allah yolunda adalet ve cihat eylemş yaptıkları gibi'' diye ekledi.

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