6 May 2022 01:28
Journalist ID: 2391
News Code: 84742491
3 Persons
T T

Ekler

General Selami: Kitle imha silahlarının İslam mantığında yeri yok

General Selami: Kitle imha silahlarının İslam mantığında yeri yok

Meşhed, İRNA- Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami, ''Devrim Lideri'nin belirttiği gibi kitle imha silahlarının İslam mantığında yeri yoktur. Bu söz, bir taktik değil İslam'ın talimatıdır'' dedi.

Meşhed'de düzenlenen Ulusal Devrim Muhafızları Kur'an-ı Kerim Yarışmalarının kapanış töreninde konuşan General Selami, ''Kitle imha silahıü kıyım aracı olarak kabul edilemez ve düşmanla mücadele için böyle bir mantık, İslam'ın reddettiği bir konudur'' diye konuştu.

Devrim Lideri'nin nükleer silah sahibi büüyk güçlere karşı bu tür duruş sergilediğini ve Kur'an ayetlerine uymak için kitle imha silahını yasakldığını kaydeden General Selami, ''Bunlar, Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin Kur'an huzurunda yetiştiğinin göstergesidir'' diye açıkladı.

General Selami, ''Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kur'an'ın cilvesi ve koruyucu olması gerekiyor, aynen Devrim Muhafızları mensuplarının Allah yolunda adalet ve cihat eylemş yaptıkları gibi'' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha