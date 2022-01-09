Amerikalıların yanlış hesabı devam ediyor

Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Şehit Süleymani'nin ortadan kaldırılmasıyla temsil ettiği büyük hareketin tüzüğü ve sembolü olarak bu hareketin söneceğini düşündüler. Bakın arttı. Bu yıl Şehit Süleymani'nin şehadetinin ikinci yıldönümünde bu büyük hareket kim yaptı? Benim yaptığımı kim iddia edebilir? Allah'ın gücü ve eli ile bunu İran'da ve yurt dışında yaptık.

Devrim ve İslam Cumhuriyeti düşmanlarının planlarında bugün şiddetle gündemde olan görevlerden biri de Devrim'in ilke ve temellerine "duyarsız" olmaktır. Halk, devrime karşı duyarlıdır. Devrimin temel meseleleri ile bu ilkeleri ihlal eden olursa halk tavır alır.

Yavaş yavaş bu hassasiyeti azaltmak istiyorlar. Bu da yine sosyal medyada bu yoğun propaganda aracılığıyla yabancı kitle iletişim araçlarında farklı şekillerde yapılıyor. Bazen ne sözleri ne de düşünceleri çok değerli olmayan insanları öne çıkarıyorlar ve Devrimin temel ve ilkelerini sorgulayan önemsiz ve gösterişli insanlar vardır.

Bu duyarsızlaşmaya karşı durmalıyız. Düşünce adamları, yazarlar, ifade adamları, çeşitli sosyal faaliyetlerden insanlar, sosyal medyada faaliyet gösterenler, bu alanda faaliyet yapanlar sorumludur ve düşmanların bu duyarlılığı ve halk desteğini giderek azaltmalarına izin vermemeleri gerekmektedir.

İmam Humeyni önderliğindeki 9 Ocak 1978 Kum halkının ayaklanması çok önemliydi. Bu büyük okyanusu harekete geçirmek, ancak din aleminin ve manevi otoritenin işidir ve buradan dünyanın emperyalist güçlerinin din alimleri, siyaset alimleri ve siyasi fıkıh uzmanları ile düşmanlığının kökünü görebiliriz. Bu alimler emperyalizm ve sömürgecilik karşıtıdır ve bu büyük davaları onlar yarattı.

Bu nedenle siyaset dünyasına ve dini otoriteye, siyasi hukuka, siyasi dine, siyasal İslam'a karşı olduklarını biliyoruz. Karşı olduklarını açıkça söylüyorlar ve bu dikkate alınması gereken bir gerçektir. Amerika'nınİran İslam Cumhuriyeti Devleti'ne beslediği derin düşmanlık ve kinin nedeni de buradan anlaşılabilir'.

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