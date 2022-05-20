İran CRISPR gen düzenlemesi teknolojisinde gelişmiş ülkeler düzeyinde

Ulusal Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi, biyoteknoloji ve tıp mühendisliği, hayvancılık, tarım, sanayi ve mikroorganizmanın tüm alanlarında üç araştırma enstitüsüne sahip ülkedeki tek ulusal araştırma enstitüsüdür.

İRNA muhabirine konuşan Muhammedi, düzenlenecek ulusal ve uluslararası sempozyumlar hakkında bilgi vererek, ''Ülkede en önemli eylemlerden biri, bilim sınırları içerisinde hareket etmektir. Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Ulusal Araştırma Merkezi bu alanda ve genetik bilimi konsunda aktiftir'' diye belirtti.

CRISPR gen düzenlemesi teknolojisinin dünyada hayatı tüm boyutları ile etkilediğini ifade eden Muhammedi, ''Bu teknoloji kanser ve kanla ilgili hastalıklar dahil olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılabilir. Gelecekte bu teknoloji sayesinde birçok ilaçlı tedavi ortadan kalkacak ve genetik düzenleme onların yerine devreye girecek'' diye ekledi.

Moleküler biyolojide, CRISPR gen düzenleme, canlı organizmalara ait genomların değiştirilebilmesini sağlayan bir genetik mühendisliği tekniğidir.

Bu teknik, bakteriyel CRISPR-Cas9 antiviral savunma sisteminin basitleştirilmiş bir versiyonuna dayanmaktadır.

Bu teknik ile sentetik bir guide RNA (gRNA)'nın, komplekslenmiş Cas9 nükleazın bir hücreye iletilmesiyle hücrenin genomu istenen bir konumda kesilebilir.

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