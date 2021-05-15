Türkiye'nin katılımıyla 3. Uluslararası Tıbbi Bitkiler Biyoteknoloji Kongresi Zencan'da düzenlenecek

İRNA'ya konuşan Ammarlu, bu kongrenin 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde .evrim içi olarak yapılacağını belirterek, 'Konferansın ana başlıkları, genetik mühendisliği, genetik çeşitlilik, doku kültürü, gen ekspresyonu, ikincil metabolitler ve bitki fizyolojisi, biyoteknolojiye dayalı bitkisel ve doğal ilaçlar gibi konulardan oluşmaktadır' diye konuştu.

Konferansın diğer eksenleri olarak dağ mantarlarının biyoteknolojisi ve biyolojisi, toksik, yenilebilir ve endüstriyel şifalı bitkiler, bitkisel ilaçlar, dağ mantarları ve endüstri alanında yeni biyoteknolojilerin ticareti gibi unsurları olacağına değinen Ammarlu, 'Biyoteknoloji, tıbbi bitkiler ve dağ mantarlarının yanı sıra şifalı bitkiler, mera ve çevre koruma ve şifalı bitkiler, şifalı mantarlar ve tıbbi türevlerle ilgili diğer araştırmalar, bu uluslararası kongrenin ana konularıdır' dedi.

Yurtiçi üniversitelerin yanı sıra Türkiye, Fransa, İtalya, Rusya, Çin, Polonya ve çevre ülkelerdeki üniversitelerden de makalelerin kongreye kabul edildiğini ifade eden Ammarlu, '10'dan fazla konuşmacı için çevrim içi olarak ders programları ve çalıştaylar düzenlenecek' diye ekledi.

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