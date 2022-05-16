İran yapımı 7 uydu tamamlanma veya fırlatılma aşamasında

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Salariye, yılsonuna kadar üretilecek veya fırlatılma aşamasına gelecek yerli uyduların sayısı ile ilgili olarak, ''Nahid isimli uydu serisi, Uzay Araştırma Merkezi'nce üretilmektedir. Diğer bir kısmı da Pars seri uydusu olarak bilinmektedir'' dedi.

Uydu yapımı için kamu veya özel sektöre ait uydu yapıcı firma, şirket ve araştırma merkezleri ile anlaşmalar imzaladıklarını kaydeden Salriye, ''Halihazırda Zafer uydusunun ikinci örneği üretilmiş ve Bilim ve Sanayi Üniversitesi yaptığımız anlaşma uyarınca bir veya iki ay içinde uyduya ait değerlendirme yükünün kurarak uyduyu tamamlayacak ve Uzay Araştırma Merkezi'ne teslim edecek'' değerlendirmesinde bulundu.

Tamamlanma veya fırlatılma aşamasında İran yapımı 7 uydu mevcut

İran Uzay Araştırma Merkezi'nde üretilmekte ve tasarlanmakta olan uyduların bir bölümünün Nahid ve diğer bölümünün Pars olarak adlandırıldığına değinen Salariye, '2022 sonuna kadar yapılan anlaşmalar gereğince mini kategori ve iyi kapasiteli Pars-1 adlı uydu örneğinin ikincisi, fırlatılmaya hazırlanacak. Öte yandan Nahid-2 uydusunun ilk örneği de tamamlanacak. Telekomünikasyon teknolojisi ve truster teçhizatına sahip bu uydu, alçak uçuş telekomünikasyon setlerinin üretimi yolunda önemli bir adım gibi gözükmektedir'' diye ekledi.

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