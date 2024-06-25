İrevani: Nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için tek pratik seçenek samimi diyalog ve yapıcı işbirliğidir

İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin "Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme: 2015 tarihli 2231 sayılı kararın uygulanması" konulu toplantısında "İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer silahları reddetme konusundaki ilkesel politikası ve nükleer enerjiyi barışçıl amaçlar için kullanma konusundaki güçlü kararlılığı değişmeden kalmıştır. Aynı zamanda diyalog ve diplomasiye olan sarsılmaz bağlılığımızı teyit ediyorum." dedi.

İran'ın BM Büyükelçisi İrevani, KOEP'in zor elde edilen çok taraflı bir diplomatik başarı olduğunu ve gereksiz bir krizden etkili bir şekilde kaçınıldığını belirtirken " KOEP, en iyi seçenek olarak kalmaya devam etmektedir, başka bir alternatifi yoktur ve onun canlandırılması tüm üyelerin yararına olacaktır." açıklamasında bulundu.

İrevani ayrıca, İran'ın müzakerelere asla sırt çevirmediğini, KOEP'in yeniden canlandırılması için müzakerelere samimi arzusunu gösterdiğini ve anlaşma yeniden canlandırıldığında yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti ve "Bu durum, ABD ve diğer tüm tarafların KOEP ve 2231 sayılı karar altındaki tüm yükümlülüklerini zamanında, etkili, eksiksiz ve dürüst bir şekilde yerine getirmelerini gerektirir. Bu gerçekten onların gerçek siyasi iradesini gerektirir." ifadelerini kullandı.