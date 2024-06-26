Kenani: İran uyuşturucu tacirlerine karşı küresel mücadelenin ön safında

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü münasebetiyle sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeyi kullandı:

“İran İslam Cumhuriyeti, uyuşturucu tacirlerine karşı küresel mücadelenin ön safında yer alarak Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü’nde bu küresel tehditle mücade konusundaki iradesini vurguluyor.”

Kenani’nin paylaşımının devamında, “Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Ofisi (UNODC) ile yakın işbirliğimiz, binlerce şehit vermemiz, birçok maddi ve manevi masraflar harcamamız ve bu tehlikeli coğrafyada uyuşturucu keşiflerinin hacmi, bu küresel tehditle mücadele etme konusundaki güçlü irademizi gösteriyor” ifadesine yer verildi.

Kenani paylaşımında ayrıca, “Sürekli devam eden bu mücadelede uluslararası kuruluşların İran'la işbirliğinin son derece asgari düzeyde olduğu, acımasız yaptırımların ve tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin de bu kötü olguyla mücadelede engel teşkil ettiği bir durumda, insanlar için daha iyi ve daha güvenli bir gelecek inşa etmek için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerinde bulundu.