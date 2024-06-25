Ayetullah Hamaney: İslam Cumhuriyeti yabancılara yaslanmadan da ilerleyebileceğini gösterdi

Mübarek Gadir-i Hum Bayramı yıldönümünde ve on dördüncü cumhurbaşkanlığı seçimleri arifesinde, ülkenin farklı bölgelerinden gelen halk, İslam Devrimi Lideri ile görüştü. Devrim Lideri, halkın Gadir Bayramı'nı kutlamalarından dolayı teşekkür ederek, Gadir Bayramı'nın tüm Müslümanlara ait olduğunu belirtti.

Devrim Lideri bu görüşmede yaptığı konuşmada " Hicretin onuncu yılında, Zilhicce'nin on sekizinci günü, kâfirlerin umutsuzluğa kapıldığı gündür. Neden kâfirler umutsuzluğa kapıldı? Bu, İslam'ın siyasi hakimiyetinin devamı nedeniyle oldu. Bir zamanlar İslam inancı ve İslamî uygulamalar vardı, ama İslam siyaseti yoktu. İslam'ın hakimiyeti gerçekleştiğinde, İslam ruhu gerçek anlamda hayata geçecektir. İslam'ın ruhu, imamettir." ifadelerini kullandı.

Ayetullah Hamaney, İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinerek "İslam Cumhuriyeti, yabancılara yaslanmadan ilerleyebileceğini ve ilerlediğini gösterdi" dedi.

Başından beri bir iki istisna dışında bütün dünya ile etkileşim içinde olma inancında olduğunu belirten Ayetullah Hamaney "Güney Afrika bir zamanlar ırk ayrımcılığı yapısına sahip bir ülkeydi ve o zaman onlarla ilişkilerimizi kestik. Irk ayrımcılığı ortadan kalktığında ise İran, bu ülkeyle ilişkiler kurdu. Bazı hükümetlerde, özellikle Şehit Reisi'nin hükümeti gibi devrim ilkelerine bağlı olanlarda, uluslararası ilişkilerimiz daha da güçlendi." açıklamasında bulundu.

İnkılap Rehberi yabancılardan beklenti içinde olunmaması gerektiğini belirtirken " Bu, ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmez, aksine milli bağımsızlık ve cesaret anlamına gelir ki bu da bir milletin dünyadaki saygınlığını artırır." ifadelerini kullandı.