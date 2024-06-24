Bakıri, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Tahran'da düzenlenen 19. Asya İşbirliği Diyalog Forumu marjında Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ile bir araya geldi.

Forum, 'Yeni ve Gelişen Teknolojilerle Daha Güçlü ve Tutarlı Asya' sloganıyla başladı. Forumda, Asya'nın geleceği, ekonomik işbirliği ve Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gibi konular ele alındı.

Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD) 19. Dışişleri Bakanları Toplantısı bugün Tahran'ın ev sahipliğinde ve 31 üye ülkenin bakanları ve üst düzey yetkilileri ile 9 uluslararası kuruluşun genel sekreterlerinin katılımıyla başladı.

Toplantının başkanlığını İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri üstlendi.

Zirveye bakanlardan ve uluslararası kuruluşlardan oluşan 41 heyet katıldı.

Bu etkinlik, Asya ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirecek bir platform sağlıyor ve Asya ülkelerinin çok taraflılık ve kapsayıcılık arzusunu göstermektedir.