25 Haz 2024 10:15
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News ID: 85519559
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Bakıri: Asya İşbirliği Diyaloğu Bakanlar Toplantısı, İran'ın çok taraflılığı güçlendirme kararlılığını göstermektedir

25 Haz 2024 10:15
News ID: 85519559
Bakıri: Asya İşbirliği Diyaloğu Bakanlar Toplantısı, İran'ın çok taraflılığı güçlendirme kararlılığını göstermektedir

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı'nın başkanı, Asya İşbirliği Diyaloğu Bakanlar Toplantısı'nın bu dönemde düzenlenmesinin, İran'ın Asya'da çok taraflılığı, işbirliğini ve uyumu güçlendirmek için tüm fırsatları kullanma kararlılığını gösterdiğini belirtti.

Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Keni, sosyal medya platformu X üzerinden "Bugün İran'ın başkanlığında Tahran'da Asya İşbirliği Diyaloğu Bakanlar Toplantısı başarıyla gerçekleştirildi." açıklamasında bulundu.

Bakıri Keni açıklamasında "Bu toplantı, üye devletlerin temsilcileri ve Asya hükümetler arası örgütlerin genel sekreterlerinin toplantının gündem konuları ve forumun faaliyetlerinin geleceği hakkında tartışma ve görüş alışverişinde bulunmalarına olanak sağladı." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakan Vekili, toplantıda ayrıca forumun faaliyetlerini yöneten ilkeler ve çalışma usulleri hakkında iki belgenin ilk kez onaylandığını belirtirken, bu dönemde böyle bir toplantının düzenlenmesi, İran'ın Asya'da çok taraflılığı, işbirliğini ve uyumu güçlendirmek için tüm fırsatları kullanma kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

Asya İşbirliği Diyaloğu 19. Bakanlar Toplantısı, 24 Haziran Pazartesi günü Tahran'da başladı. Toplantıya 41 heyet, bakanlar ve uluslararası kuruluşlar katıldı. Bu etkinlik, Asya ülkeleri arasında işbirliğini güçlendirmek için bir platform sağlamakta ve Asya ülkelerinin çok taraflılığa ve kapsayıcılığa olan ilgisini göstermektedir.

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