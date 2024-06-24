Asya İşbirliği Diyaloğu Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD) 19. Dışişleri Bakanları Toplantısı bugün Tahran'ın ev sahipliğinde ve 31 üye ülkenin bakanları ve üst düzey yetkilileri ile 9 uluslararası kuruluşun genel sekreterlerinin katılımıyla başladı.

Toplantının başkanlığını İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri üslenmektedir.

Zirveye bakanlardan ve uluslararası kuruluşlardan oluşan 41 heyet katılacak.

Bu etkinlik, Asya ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirecek bir platform sağlıyor ve Asya ülkelerinin çok taraflılık ve kapsayıcılık arzusunu göstermektedir.