24 Haz 2024 11:45
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News ID: 85518722
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Asya İşbirliği Diyaloğu Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

24 Haz 2024 11:45
News ID: 85518722
Asya İşbirliği Diyaloğu Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

Tahran, İRNA - Asya İşbirliği Diyaloğu 19. Dışişleri Bakanları Toplantısı bugün Tahran'ın ev sahipliğinde düzenleniyor.

Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD) 19. Dışişleri Bakanları Toplantısı bugün Tahran'ın ev sahipliğinde ve 31 üye ülkenin bakanları ve üst düzey yetkilileri ile 9 uluslararası kuruluşun genel sekreterlerinin katılımıyla başladı. 

Toplantının başkanlığını İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri üslenmektedir.

Zirveye bakanlardan ve uluslararası kuruluşlardan oluşan 41 heyet katılacak.

Bu etkinlik, Asya ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirecek bir platform sağlıyor ve Asya ülkelerinin çok taraflılık ve kapsayıcılık arzusunu göstermektedir.

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