İran grekoromen güreş takımı Brezilya İşitme Engelliler Olimpiyatlarında dünya şampiyonu oldu

Brezilya'nın Kasias kentinde düzenlenen 24. İşitme Engelliler Olimpiyatlarında İran takımının toplam madalya sayısı bugüne kadar 31'e çıktı.

İran Milli İşitme Engelliler Grekoromen Güreş Takımı, Brezilya'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatlarında 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Türkiye'de düzenlenen 2017 Dünya İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda ise millilerimiz sadece 4 bronz madalya sahibi olmuştu.

55 kg'de Sadık Ebulvefayi, 60 kg'de Mehdi Bahşi, 87 kg'de Ebuzer Rabiizade ve 97 kg'de Ekber Sabiri rakiplerini final maçlarında yenerek birer altın madalya kazandı.

Öte yandan 67 kg'e yarışan Ali Kerimi final maçında Türk sporcuya karşı 8-0'lık skorla yenilerek gümüş madalyayı boynuna taktı.

Şirzad Mühliki de 82 kg'de üçüncülük yarışmasında Hindistanlı rakibine karşı sahadan galip ayrılarak üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish