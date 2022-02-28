Yaşa Doğu Kupası'nda İran'dan 3 altın ve 1 bronz madalya

26-27 Şubat tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Dünya Birliği sıralama yarışmalarından Yaşar Doğu Kupası'nda temsilcilerimiz 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Emir Muhammed Yezdani 70 kg, Ahmed Bezri 92 kg ve Muhammed Hüseyin Muhammediyan 97 kg'de birer altın, Ali Sevadkuhi ise 79 kg'de bronz madalya kazanmayı başardı.

70 kg kategorisinde yarışan Yezdani sırasıyla Türk, Gürcü ve ABD'li rakiplerini mağlup ederek altın madalyayı boynuna taktı.

92 kg'de yarışan Bezri sırasıyla Kırgız, Hint, Kazak ve Türkiye'den Erhan Yalacı'yı yenerek altın madalya sahibi oldu.

Öte yandan Muhammediyan da Özbek, Kazak, Türk ve Rus rakiplerine akrşı sahadan galibiyetle ayrılarak altın madalya ile ödüllendirildi.

Diğer temsilcimiz Sevadkuhi ise 79 kg'de Kazak ve Gürcü güreşçileri yenmesine rağmen ABD'li güreşçi karşısında yarı finalde yenildiği için üçüncülük maçına gitti. Sevadkuhi bu maçta Rus güreşçiyi mağlup ederek bronz madalya elde etti.

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