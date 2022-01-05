İranlı hakem Dünya Güreş Birliği eğitmeni oldu

Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'ın Dünya Güreş Birliği'ndeki güreş hakem temsilcisinin boşluğu birkaç yıldır hissedilirken, birliğin yardımcı hakem eğitmeni olarak ülkemizin S1 dereceli hakemi Nima Sadıki seçildi.

Güreş Federasyonu, genç ve yetenekli hakemlerin Dünya Güreş Birliği Hakemler Komisyonu'nda makam ve pozisyon kazanmalarını desteklemeyi planlıyor.

Nima Sadıki'nin seçilmesi, Güreş Federasyonu'nun çabalarının ve Birlikteki ilgili yetkililerle istişarenin sonucudur.

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