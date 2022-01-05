5 Oca 2022 15:14
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News Code: 84603668
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İranlı hakem Dünya Güreş Birliği eğitmeni oldu

İranlı hakem Dünya Güreş Birliği eğitmeni oldu

Tahran, İRNA- Güreş Federasyonu, ülkemizin olimpiyat hakemi (S1 dereceli) Nima Sadıki'nin Dünya Güreş Birliği tarafından yardımcı hakem eğitmeni olarak seçildiğini bildirdi.

Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'ın Dünya Güreş Birliği'ndeki güreş hakem temsilcisinin boşluğu birkaç yıldır hissedilirken, birliğin yardımcı hakem eğitmeni olarak ülkemizin S1 dereceli hakemi Nima Sadıki seçildi.

Güreş Federasyonu, genç ve yetenekli hakemlerin Dünya Güreş Birliği Hakemler Komisyonu'nda makam ve pozisyon kazanmalarını desteklemeyi planlıyor.

Nima Sadıki'nin seçilmesi, Güreş Federasyonu'nun çabalarının ve Birlikteki ilgili yetkililerle istişarenin sonucudur.

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