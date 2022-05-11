İki Avrupa Vatandaşı İran İstihbarat Bakanlığı Tarafından Gözaltına Alındı

İran İstihbarat Bakanlığı halka ilişkiler ve bilgilendirme merkezinin yayınladığı bildiriye göre ülkedeki bazı esnafların ve kesimlerin haklı taleplerini başka bir yöne doğru yönlendirerek toplumda istikrarsızlık ve kargaşa yaratmaya çalışan iki Avrupa vatandaşı İstihbarat görevlileri tarafından tespit edilip gözaltına alındı.
İran İstihbarat Bakanlığı söz konusu şüpheli şahısların İran’a girdiklerin andan gözaltına alınana kadar takip edildiğini ve tüm programları ve gizli görüşmeleri, operasyon çizgileri ve yasa dışı bazı gruplarla ilişkilerinin tamamen güvenlik gözetimi altında olduğunu belirtti.
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Tahran, İRNA- İran’da esnafın haklı taleplerini yönlendirerek kargaşa oluşturmak için halkı organize etmeye çalışan iki Avrupa vatandaşı İran İstihbarat Bakanlığı tarafından gözaltına alındı.
İran İstihbarat Bakanlığı halka ilişkiler ve bilgilendirme merkezinin yayınladığı bildiriye göre ülkedeki bazı esnafların ve kesimlerin haklı taleplerini başka bir yöne doğru yönlendirerek toplumda istikrarsızlık ve kargaşa yaratmaya çalışan iki Avrupa vatandaşı İstihbarat görevlileri tarafından tespit edilip gözaltına alındı.
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