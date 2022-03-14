İstihbarat Bakanlığı iki terörist grubunu imha etti

İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İmam Zaman'ın kimliği belirsiz askerlerinin çabalarıyla yabancı istihbarat teşkilatlarına bağlı iki terör grubu çökertildi.

İstihbarat Bakanlığı'nın önlemleriyle, Sistan ve Beluçistan ilinde altyapı projelerinde çalışan bazı yabancı uyruklulara suikast düzenlemek amacıyla ülkeye giriş yapan altı silahlı terörist tespit edilerek tutuklandı. Ayrıca adı geçen teröristlerin destek ekibi de çökertildi.

İmam Zaman'ın kimliği belirsiz askerleri, şerefli İran halkına güvenliklerini sağlamak için canlarını feda etmekten esirgemeyecekleri güvencesini vermekle birlikte dış istihbarat teşkilatlarını da hiçbir terör eylemini cevapsız bırakmayacakları konusunda uyarıyor.

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