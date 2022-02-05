Tönder terör örgütünün elebaşının hukuki mahkemesinin ilk duruşması yarın görülecek

Şarmehd davası hukuk ve ceza mahkemelerinde görülecek. Hukuk mahkemesi 6 Şubat Pazar günü, ceza mahkemesi ise bu kişiye yönelik suçlamaları değerlendirmek üzere hukuk mahkemesinden bir ay sonra görülecek. Görünen o ki, hukuk mahkemesinin yaklaşık 4 duruşması gelecek yılın başında yapılacak.

Tonder terör örgütü, son yirmi yılda Pehlevi rejiminin çıkarları doğrultusunda İran Kraliyet Cemiyeti adı altında faaliyetlerine başlayan ve kutsal şeyleri aşağılama ve terör saldırları gerçekleştirme yaklaşımıyla yıkıcı eylemler gerçekleştiren gruplardan biridir.

1999 yılında Furud Poladvend takma adı altında Fetullah Menuçehri adlı bir kişi tarafından kurulan Tonder terör örgütüne Menuçehri'nin 2006 yılında ortadan kaybolmasının ardından Cemşid Şarmehd liderlik etmekte ve ABD ve İsrail istihbarat servisleri tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir.

1982 yılında İran'dan ayrılarak Almanya'ya göç ederek programlama ve teknik konular alanında faaliyetlerini sürdüren Şarmehd, 2003 yılında iş kurma bahanesiyle Almanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve bir süre orada kaldı.

Ağustos 2020'de on yıllık faaliyetlerinden sonra İran İslam Cumhuriyeti'nin kimliği belirsiz askerleri tarafından yakalandı.

Tonder grubunun İran'daki ilk terör operasyonu 15 Nisan 2008'de Şiraz'da gerçekleşti ve bu örgüte ait terörist unsurlar Şiraz Şehitleri Hüseyniyesi'ndeki yas tutanları arasına bomba yerleştirdi. Bunun sonucunda 14 kişi öldü, 200 kişi yaralandı.

Bir başka operasyonda ise Tahran'da bir otele bomba yerleştiren terör örgütü, meydana gelen patlama ve yangın nedeniyle mevzisini kaybederek güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.

Bu grubun ikinci terör operasyonu 20 Haziran 2009'da İmam Humeyni'nin türbesine yapıldı. Grup ayrıca ülkenin nükleer endüstrisindeki bir bilim adamı olan Mesud Ali Muhammedi'nin suikastında da rol oynadı.

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