Şemhani: ABD, IŞİD'i canlandırmaya ve bölgede kriz yaratmaya devam ediyor

Resmi bir ziyaret için Tahran'da bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Meidad ile bir araya gelen Amiral Şemhani, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkileri ele aldı.

Bölgedeki durumu anlatan Amiral Şemhani, 'ABD, DAİŞ'in Suriye ve Irak'ta çökmesine ve stratejik gücünü artıran Direniş Cephesi'nin zafere ulaşmasına çok öfkeli ve yeni arayışlar ve kriz yaratma içindedir' diye belirtti.

Suriye'de bir güvenlik krizi yaratma komplosunu bir Amerikan-Siyonist komplosu olarak nitelendiren Şemhani, tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atabilecek tehlikeli sonuçları konusunda uyardı.

Suriye'deki herhangi bir ülkenin işgalinin güvensizlik ve şiddetin yayılmasını sürdüreceğini belirten Şemhani, tarihteki herhangi bir saldırganlık ve işgalin kaderinin geri çekilme ve aşağılayıcı bir yenilgiden başka bir şey olmadığını kaydetti.

Siyonist rejimin Suriye topraklarında devam eden saldırganlığını kınayan Amiral Şemhani, saldırıları rejimin Filistin ve Lübnan'a yönelik vahşi saldırganlığının bir devamı olarak nitelendirdi ve 'Siyonist kanseri bölgeden kovmanın tek yolu direniş ve şiddetli çatışmadır' dedi.

İran-Suriye ekonomik işbirliğinde yeni bir sayfa açıldı

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ise Suriye halkı ve hükümetine verdiği tam destek için Tahran'a teşekkür ederek, 'Birleşik terörizm cephesinin yenilgiye uğratılması ve Suriye'de göreli istikrarın tesis edilmesiyle iki ülke arasında işbirliğinde yeni bir dönem başladı' dedi.

Suriye'deki yasa dışı ABD askeri varlığını egemenlik ilkesinin ihlali ve ülkenin toprak bütünlüğüne tecavüz olarak nitelendiren Mikdad, ABD'nin Suriye'de kalıcı istikrarı önlemek için terör hücrelerini canlandırmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

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