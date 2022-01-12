İranlı nükleer bilim adamlarının öldürülmesi, devlet terörünün bir örneğidir

Şehit Alimuhammedi'nin biyografisi

Nisan 1961'de Huzistan'ın İze şehrinin köylerinden birinde doğan Şehit Alimuhammedi, Şiraz Üniversitesi'nden lisans, Şerif Teknik Üniversitesi'nden temel parçacıklar odaklı fizik alanında yüksek lisans ve doktora derecesi aldı. Başlıca uzmanlık alanları temel parçacıklar, yüksek enerjiler ve kozmolojiydi.

Bilim adamlarına suikast girişiminde bulunmak devlet terörüne bir örnektir

Nükleer enerjinin barışçıl kullanımını yasaklama hareketi ve İranlı bilim adamlarının İsrail'deki Siyonist rejime bağlı unsurlar tarafından suikaste uğraması, bir ülkenin kalkınma ve kendi kaderini tayin hakkını ihlal ediyor ve insan hakları ve terörizmin açık bir ihlalidir.

Yaşama hakkı her bireyin temel hakkıdır ve hiçbir koşulda insan yaşamı, özellikle de bir ülkenin seçkinleri elinden alınamaz. İran da dahil olmak üzere ülkeler, bu anlaşmada ve genel uluslararası hukukta yer alan hususları uluslararası belgeler, özellikle de Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması şeklinde kullanmaya çalışırlar.

Bu ülkeler, barışçıl kullanım hakkı nedeniyle nükleer bilim adamları için özel hesaplar açmışlardır. İran'ın yerli güçlere ve nükleer bilim adamlarına güvenmeye yönelik çabaları uluslararası hukukta sağlam bir temele sahiptir.

Bir terör örgütü tarafından 7 bin şehidin öldürülmesi ve İran İslam Cumhuriyeti'nde nükleer bilim adamlarına hükümet ve hükümet dışı suikastlar düzenlenmesi ihlal örnekleridir. Bu, insanlığa karşı bir suçtur ve İran İslam Cumhuriyeti bu suçları cezasız bırakmayacaktır.

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