İngiliz Post Office çalışanları maaş artışı talebi için greve gitti

11.500 şubesinin olduğu kurumda 114 postane nakit teslimat veya tahsilat yapılmadan 24 saat süreyle kapalı kaldı. İngiliz Posta Kurumu, 11.500 şubesinin büyük çoğunluğunun grev kapsamında olmadığını ve her zamanki gibi açık olduğunu söyledi.

İletişim İşçileri Sendikası (CWU) üyeleri, 2021-22’de maaşların dondurulmasına ve bu yıl enflasyonun altında % 2’lik maaş artışını kabul etmiyor.

CWU, postane yöneticilerinin “şirketin kilit işçi çalışanlarının çabalarından pandemi sırasında son iki yılda kar elde etmesine rağmen” 2021-22 için maaşları dondurmada ısrar ettiğini söyledi.

CWU’dan bir sözcü, “Post Office; aşağılayıcı bir şekilde ; sadece %2’lik bir maaş artışı – artı 2022-23 için 250 sterlinlik bir kerelik ödeme (yarı zamanlı çalışanlar için orantılı) teklif etti” dedi.

Sendika, bu teklifin şu anda yılda %7 oranında artan yaşam maliyetindeki hızlı artışlara ayak uydurmak için yeterli olmadığını söyledi.

CWU, Posta asistanlarının şu anda yılda 24.000 Sterlin’den daha az kazandığını belirtti.

Sendika, önümüzdeki haftalarda daha fazla grev yapma yetkisi olduğunu söyledi.

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