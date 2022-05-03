3 May 2022 19:18
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İran'da koronadan vefat edenlerin sayısı günlük 17'e düştü

İran'da koronadan vefat edenlerin sayısı günlük 17'e düştü

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugüne kadar 6 milyon 992 bin 1 kişinin iyileştiği ve son 24 saatte bu hastalıktan ölenlerin sayısının 17'e düştüğü belirtildi.

Açıklmaya göre, son 24 saatte 17 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 141 bin 131’e yükseldiği,  vakalardan bin 62 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Açıklamada, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 6 milyon 992 bin 1 kişinin iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

‘’Ülkede şimdiye kadar 51 milyon 261 bin ve 640 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’’ ifade edilen açıklamada ‘’Şu ana kadar 64 milyon 350 bin 307 kişiye ilk doz korona aşısı, 57 milyon 576 bin 453 kişiye de ikinci doz aşı ve 27 milyon 80 bin 848 kişiye üçüncü doz aşı yapıldı, ülkede toplam enjekte edilen aşı sayısı 149 milyon 7 bin 608 doza ulaştı ifadesi kullanıldı.

Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, Mart ayında Abadan'daki Talekani Hastanesi'ni ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ''Korona'ın 6. dalgasını geride bırakırken hastaneye başvuru sayısında düşüşe tanık olmaktayız'' demişti.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

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