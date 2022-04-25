Fransa seçimleri sonuçlarının açıklanması sonrası Paris sokakları karıştı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Macron'un kendilerini faşist karşıtı olarak adlandıran karşıtları, Paris Cumhuriyet Meydanı'nda polisle çatışma yaşadı.

Fransa Çevik Kuvvet polisi, protestocuları dağıtmak için göz yaşardıcı gaz kullanarak protestoculara müdahale etti.

Fransa'da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilmesinin ardından başkent Paris ile Rennes ve Nantes kentlerinde gösteriler düzenlendi.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Paris'te kendileri "faşist karşıtı" olarak adlandıran yüzlerce kişi Republique Meydanı'nda toplandı.

Eylemciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Rennes'de valiliğin gösteri yasağına rağmen şehir merkezinde toplanan yaklaşık 250 eylemci, birçok çöp bidonunu ateşe verdi ve çevreye zarar verdi. Polis, göstericilere karşı biber gazı kullandı.

Nantes merkezinde toplanan protestocular, Macron karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Polis eylemcileri uzaklaştırmak için biber gazı kullandı.

Polis, gösterilerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Son yılların en düşük katılımlı seçiminde Macron sandıktan yaklaşık yüzde 58.6 oy oranıyla birinci çıktı.

Fransız halkı dün cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda görevdeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ikinci kez seçti.

Araştırma şirketlerinin sandık çıkışında yayımladığı verilere göre merkez aday Macron oyların yaklaşık yüzde 58.6’sını, aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen ise yüzde 41.4’ünü aldı.

Fransız lider, hem partisinin parlamento çoğunluğuyla hem de ikinci defa seçilmesiyle ülke tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

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