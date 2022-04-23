ABD Bahreyn’de İnsan Haklarının İhlal Edildiğini İtiraf Etti

‌Bugün Cumartesi günü Londra’da yayın yapan el-Kudüsü’l-Arabi gazetesi ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Bahreynli vatandaşların ülkelerindeki insan hakları durumuna ilişkin bir raporunu ele aldı.



Raporda Bahrey’de insan hakları meselesi bağlamında önemli konular ele alınıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı rapor Bahreyn vatandaşlarının hapishanelerde maruz kaldıkları işkenceleri kanıtlayan belgeler ve raporları da kapsıyor.



ABD Dışişleri Bakanlığı yayınladığı raporda Bahreyn’de geniş çaplı gerekçesiz tutuklamalara, ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğüne karşı aşırı kısıtlamalar, barışçıl toplantılar ve gösterilerin düzenlenmesine izin verilmemesi ve halk derneklerinin faaliyetlerinin engellemesine değinerek “Bahreyn hükumeti özel kuruluşların oluşmasına ilişkin organizasyon ve finansal alanlarda bazı yasalar koyarak kısıtlamaları daha çok artırdı. Üstelik ülkedeki gidiş gelişlere ilişkin dahi ağır kısıtlamaların uygulandığı görünüyor.” ifadeleri yer alıyor.



Yayınlanan raporun devamında Bahreyn’deki siyasi muhaliflerin nüfus cüzdanlarının iptal edildiğine, siyasi inziva önergesinin kabul edilmesine ve işçilerin barışçıl gösteriler düzenlemesine ilişkin kısıtlamaların uygulandığına değiniliyor.



Bahreyn ve insan hakları alanda faaliyet eden kurumlar ABD tarafından yayınlanan söz konusu raporun bir önceki raporlara göre daha gerçekçi olduğunu belirtiyor.



‌Bahreyn 14 Şubat 2011 tarihinden itibaren halkın Manama’daki devlete karşı devrim devrim mücadelesi veriyor. Halk özgürlük, adalet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve halk tarafından seçilmiş bir siyasi sistemin ülkelerinde oluşmasını istiyor. Bahreyn’deki gerginliklerde şimdiye kadar binlerce insanın öldürülmesine veya yaralanmasına yol açtı.

Öte yandan Bahreyn hükumeti yüzlerce Bahreynliyi hükumete karşı siyasi muhalefetlerinden dolayı vatandaşlıktan çıkardı.



Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

