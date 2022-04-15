Direniş, Siyonistlerin İslam karşıtı duruşlarına karşı mücadelenin tek yolu

İslami Şura Meclisi Filistin İntifadasını Destekleme Daimi Sekreteryası yaptığı açıklamada, cani ve çocuk katili Siyonistlerin korkakça ve alçakça Mescid-i Aksa'da Müslüman namaz kılanlara yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Siyonistlerin İslam karşıtı ve terörist duruşları bir kez daha bu gayrımeşru, geçici ve işgalci rejimle sadece direniş ve mücadele ile başa çıkılacağını kanıtladı.

Bazı Arap ülkelerinin ihanet içinde Siyonistlerle ilişkilerini normalleştirmesi, Filistin halkını ve özellikle gençlerini ümitsizliğe kaptırmadığı gibi, Filistin halkında kendi topraklarını ve Filistin'ın tamamını özgürleştirmesi için motivasyon ve heyecan ile iradesini kat kat artırmıştır.

Tüm dünya parlamentoları, insan hakları kurumları, dünya özgürlükçüleri ve Filistin haklarını savunan insanları, ırkçı İsrail rejiminin mazlum Filistin halkına karşı saldırılarını kınamakla ve Filistinlilerin işgalciliğe karşı kahramancasına direnişlerini desteklemekle birlikte Dünya Kudüs Günü yürüyüşlerine katılarak Filistin halkına meşru haklarını elde etmesi için yardım etmeye çağırıyoruz''.

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