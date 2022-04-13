İranlı kadınlar dünya atıcılık yarışmalarında 4. oldu

Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre bu yarışmalarda Haniye Rüstemiyan ile Gülnuş Sıbkatullahi, 10 metre bireysel tapança finalinde rakiplerine karşı maçları sonucu sırasıyla 4. ve 5. sırada kendilerine yer buldu.

Daha önce de Seccad Purhüseyni erkekler 10 metre tapança kategorisinde finale yükseldikten sonra bu aşamadaki performansı sonucu 5. sırada yer aldı.

Öte yandan ülkemizin karma takımları altıncı sırada yer aldı ve bronz madalya için Macaristan'la karşı karşıya gelecek.

İran tapançada karma takımının rekabetine ilaveten tüfek kategorisinde de diğer ülke sporcuları ile yarıışacak.

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