İranlı mahkumların Türkiye'den ülkeye nakline ilişkin görüşmeler devam ediyor

İRNA'ya konuşan Garipabadi, Türkiye'den hükümlü nakli için gerekli şartlara atıfta bulunarak, ''Ev sahibi ülkenin yargısı ve mahkumun rızası, bu nakil için gerekli şartlardır'' diye konuştu.

Garipabadi daha önce yurt dışında tutuklu bulunan yaklaşık 3 bin 800 İranlıdan 2 bininin Türkiye cezaevlerinde olduğunu söylemişti.

Hükümlülerin nakli ve suçluların iadesinin her zaman gündemde olduğuna dikkati çeken Garipabadi, ''Ancak şimdi daha güçlü bir şekilde bu konu takip ediliyor. İranlı mahkumların sorunları ve bazı ülkelerdeki cezaevi nüfusunun yoğunluğu nedeniyle, hükümlülerin sevkine hız verdik. Adalet Bakanlığı ve ilgili makamların iş birliği ile kurum içi görüşmeler gerçekleştirdik ve karşılıklı değişimi güçlendirmeyi amaçlıyoruz'' ifadesini kullandı.

Yurt dışına seyahat eden yurttaşlara diğer ülkelerin yasa ve düzenlemelerine saygı göstermelerini tavsiye eden Garipabadi, "Bu konuda başka ülkelerde seyahat veya ikamet etmek isteyenlere yeterli bilgi ve eğitimi sağlamak çeşitli kurumların görevidir" diye ekledi.

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