İran, tutuklu diplomatının serbest kalması için tüm hukuki araçları kullanacaktır

Açıklamada, Büyükelçiliğin Edesi hakkında verilen mahkumiyet aleyhinde en seRt itirazların dile getirildiği, bu konuda 1961 Viyana konvansiyonunun Almanya ve Belçika tarafından çiğnendiği ve bunun uluslararası hukuk ve diplomatik teamüllere aykırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada Almanya ve Belçika yetkililerine gönderilen notalarda İranlı diplomatın 1961 Viyana konvansiyonu çerçevesinde şahsi dokunulmazlık sahibi olduğu ve verilen kararın kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Viyana’da diplomat olan Esedi, Almanya’da tatildeyken, Belçika tarafından çıkarılan celp kararı doğrultuda tutuklandı ve Belçika’ya iade edildi ve Belçika mahkemesi de kendisini 20 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Esedi’ye yüklenen suç, Belçika’a patlayıcı temini için sipariş vererek, Halkım Mücahitleri (Münafıkları) örgütünün toplantısında patlama olmasını sağlamaya çalışmaktı.

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2012