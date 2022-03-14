İran ve Ukrayna Dışişleri Bakanları görüştü

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde, İran İslam Cumhuriyeti'nin savaşa karşı tutumunu ve siyasi çözümle diplomatik diyaloğa dikkat edilmesi gerektiğini açıklarken, Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının Türkiye'de gerçekleştirdiği toplantıyı önemli olarak nitelendirdi ve siyasi yolu devam ettirip güçlendirmenin öneminin altını çizdi.

Ukrayna krizinin köklerine değinen Emir Abdullahiyan, "İran İslam Cumhuriyeti bu krizi çözmek için her türlü siyasi çabayı desteklemektedir. Ukrayna, Afganistan, Yemen vb. ikili bir yaklaşım benimsemeden savaşa karşıyız'' diye konuştu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Polonya sınırındaki Ukraynalı mültecilere yardım etmek için insani yardım göndermesine değinen Dışişleri Bakanı, ''İran İslam Cumhuriyeti, Polonya Dışişleri Bakanı ile koordineli olarak Kızılay'a bağlı bir tıbbi kuruluşun Ukrayna-Polonya sınırındaki sığınmacılara yardımcı olmak amacıyla kurulmaya çalışıyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Emir Abdullahiyan ayrıca Ukrayna hükümetini, çatışma bölgesinde mahsur kalan 7 kişilik İranlı bir ailenin güvenli olmayan bölgeyi terk etmesine yardım etmeye çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba da İran İslam Cumhuriyeti'nin savaşa karşı duruşu ve Ukrayna-Polonya sınırına insani yardım göndermesi konusundaki tutumundan dolayı İran'a teşekkür ederek, ''İran İslam Cumhuriyeti'ne ait olanlar da dahil olmak üzere diplomatik tesisleri korumak amacıyla elimizden geleni yapacağız'' dedi.

Ukrayna'nın savaşın durdurulmasından yana olduğuna değinen Kuleba, Rus meslektaşı Lavrov ile yaptığı son görüşmeye atıfta bulunarak, ülkesinin krizi sona erdirmek için müzakerelerin devam etmesinin gerekli olduğunu söyledi.

İran'ın savaşa karşı olmasını takdir eden Kuleba, savaşı sona erdirmek için İran'ın siyasi desteğini istedi.

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