Emir Abdullahiyan: Savaşı dünyanın hiçbir yerinde çözüm olarak görmüyoruz

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rao ile telefonda görüşen Emir Abdullahiyan, ikili ilişkilerin durumu, Ukrayna krizi ve Viyana görüşmeleri de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri masaya yatırdı.

Bu telefon görüşmesinde Dışişleri Bakanımız, Polonya hükümetine Ukrayna savaşında yerinden edilmiş ve sığınmacılara yardım etme çabalarına, özellikle İran vatandaşlarının nakli için teşekkür etti. ve takdir etti.

Polonya Dışişleri Bakanı bu telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel arka planına, özellikle İran halkının II. dünya savşındaki konukseverliğine değinerek, ''Şu ana kadar 1400 İranlı Ukrayna sınırından Polonya'ya giriş yapmış olup, Ukrayna'da yaşanan trajik olaylar ve Polonya'dan çıkış sonrası yetkililerimizin kendilerine yardım etme çabaları güzel hatıraları da beraberinde getirmiştir'' diye belirtti.

Emir Abdullahiyan da iki ülke halkları arasındaki bir takım olumlu tutumların varlığını iki hükümet arasındaki uzun süredir devam eden ilişkilerde önemli olarak nitelendirerek, ülkemizin İranlıların Polonyalılara ev sahipliği yapmasıınn 80. yıldönümü için ortak bir tören düzenlemeye hazır olduğunu kaydetti.

Kızılay ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile işbirliği içinde insani yardım taşıyan bir uçağın gönderilmesine ve Ukrayna'da yerinden edilmiş kişilere insani yardım göndermeye hazır olduklarına atıfta bulunan Emir Abdullahiyan, ülkemizin Ukrayna krizinin siyasi bir çözümle sona erdirilmesine dayalı tutumunu dile getirerek, ''Ukrayna, Yemen, Afganistan veya dünyanın herhangi bir yerinde çifte standart uygulamadan savaşı çözüm olarak görmüyoruz'' ifadesine yer verdi.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rao ise kadın ve çocukların tahliyesi ve Ukrayna'dan göç etmiş kişilere gıda ve tıbbi yardım sağlanması için insani bir koridor konusunu temel bir gereklilik olarak nitelendirerek, ''Uluslararası Kızılhaç Komitesi de dahil olmak üzere bazı uluslararası örgütler bir insani koridorun oluşturulası için çalışıyor. Polonya şimdiye kadar Ukrayna'dan bir buçuk milyon sığınmacı kabul etti ve bu sayının 5 milyona ulaşması muhtemel, bu da Ukrayna'nın komşuları için uluslararası desteği hayati hale getiriyor'2 diye konuştu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Varşova Büyükelçiliği ve Polonya Dışişleri Bakanlığı Bölgesel İşbirliği Departmanı ile koordineli olarak sığınmacılara yardım etmek üzere ulusal yardım ekiplerinin Polonya'ya gönderilmesini memnuniyetle karşılayan Rao, uluslararası toplumun Ukrayna ve komşularına daha fazla insani yardım yapması gerektiğinin altını çizdi.

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