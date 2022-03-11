Dünya Federasyonu Başkanlık Kupası'nda İranlı kadınlar şampiyon oldu

Afganistan, Azerbeycan, Hindistan, İran, Ürdün, Kazakistan, Lübnan, Pakistan, Türkiye, Özbekistan'dan 122 kadın tekvandocu ve mülteci ekibinin katılımıyla Perşembe günü Tekvando Evi'nde başlayan turnuva, bu akşam İranlı tekvandocuların şampiyonluğu ile sona erdi.

Ülkemiz temsilcileri 5 altın ve 3 bronz madalya ve 697 puan kazanarak final sıralamasında birinciliği elde etti. Ürdün birer altın, gümüş ve bronz ve 203 puanla ikinci olurken, Özbekistan bir altın, iki bronz ve 173 puanla üçüncü oldu.

Kazakistan bir altın ve 135 puanla dördüncü olurken, Azerbaycan bir gümüş, bir bronz ve 84 puanla onu takip etti.

Bu yarışma döneminin kazananları şu şekilde tanıtıldı: En İyi Teknik Direktör: Mehro Kamrani (İran) En teknik tekvando dövüşçüsü: Nastaran Valizadeh (İran) En İyi Süpervizör: Mohammad Amiri Cup (Afganistan Takımı) En İyi Hakemler: Mürüvvet İmran (Türkiye), Mercan Timuri (İran) ve Dong Sion Park (Güney Kore) Etik Kupası: Ürdün takımı.

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