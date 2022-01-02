İran'da 3 uluslararası tekvando turnuvası düzenlenecek

Asya Taekwondo Derneği Yürütme Konseyi'nin geçen yıl Başkan Ki Suk Lee ve Başkan Yardımcısı ve Mohammad Poladgar'ın katılımıyla düzenlenen toplantısında,İran, 2021'de Dünya Tekvando Federasyon Kupası'nın (2G) 4. uluslararası yarışmasına ve 11. Asya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliği yapmayı başardı.

Daha önce Dünya Tekvando Federasyonu Kupası'nın 4. uluslararası yarışmasının Filistin'de yapılması gerekiyordu, ancak bu yıl turnuvaya ev sahipliği yapmayı reddetti.

Böylece Dünya Tekvando Federasyon Kupası'nın 4. uluslararası müsabakası 2022'de İran'da, 2023'te de Filistin'de gerçekleşecek.