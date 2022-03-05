İran kadın tekvando takımı Asya Kulüpler Kupası'nı kazandı

İran, Hindistan, Kazakistan, Özbekistan, Afganistan, Ürdün ve mültecilerden oluşan 58 tekvando sporcusunun katıldığı Asya Kulüpler Kupası'nda Tekvando müsabakaları Tekvando Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlendi.

Yarışmalarda Kan Beyaz Eşya Kadın Tekvando Takımı, üç altın ve üç gümüş ile toplam 534 puanla şampiyon oldu.

Fetih Sadr Elburz üç altın, iki gümüş ve 483 puanla ikinci, Yeni Ticaret Sigortası bir altın, bir gümüş ve dört bronz olmak üzere toplam 269 madalya ile üçüncü oldu.

Özbekistan da bir altın, bir bronz ve 172 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Bu turnuvanın en iyileri: En teknik tekvandocu: Sadr Elburz teknik direktörü Ekrem Hudabende En İyi Koç

En iyi hakemler: Moğolistan'dan Eviang Tumor ile Sadr Elburz'dan Nergiz Cerfi

Etik Kupası: Kazakistan

En İyi Danışman: Özbekistan'dan Hikmet

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