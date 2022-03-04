ABD, İran aleyhine Milli Acil Durumu bir yıl daha uzattı

27 sene önce Clinton döneminde başlayan duruma göre ABD’nin İran aleyhindeki ambargoları devam edecektir.

Biden bugün yaptığı açıklamada İran aleyhine Milli Acil Durumunun 25 Mart tarihinden sonra da bir yıl daha uzatılacağını bildirdi.

Biden açıklamada, İran’ın füze üretimi ve diğer silah güçlerinin hala ABD milli güvenliği, dış politikası ve ekonomisi için tehdit oluşturduğunu iddia ederek Milli Acil Durumunun uzatıldığını bildirdi.

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2012