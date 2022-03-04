Eminzade İran’ın en güçlü para halter sporcusu

İran para halter karşılaşmalarında Eminzade +107 kg’de 263 kilo rekoruyla birinci oldu.
Karşılaşmalarda Mehdi Seyyadi 247 kg ile ikinci ve Rus temsilci üçüncü seçildi.
Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish
2012
Tahran, IRNA- İran’ın +107 kg’de Para halter sporcusu, Ahmet Eminzade, en güçlü sporcu oldu.
İran para halter karşılaşmalarında Eminzade +107 kg’de 263 kilo rekoruyla birinci oldu.
Karşılaşmalarda Mehdi Seyyadi 247 kg ile ikinci ve Rus temsilci üçüncü seçildi.
Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish
2012
Tahran, IRNA- Tokyo Paralimpik karşılaşmalarında Altın madalya kazanan İranlı parahalterci…
Tahran, İRNA- İran milli halter takımı oyuncusu İskenderzade, Dünya Parahalter Şampiyonasında…
Tokyo, İRNA- İran milli parahalter takımı oyuncusu Alirıza Muhtari, Tokyo Paralimpik Oyunlarında…
yorumunuz