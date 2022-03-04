4 Mar 2022 08:34
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News Code: 84670083
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Eminzade İran’ın en güçlü para halter sporcusu

Eminzade İran’ın en güçlü para halter sporcusu

Tahran, IRNA- İran’ın +107 kg’de Para halter sporcusu, Ahmet Eminzade, en güçlü sporcu oldu.

İran para halter karşılaşmalarında Eminzade +107 kg’de 263 kilo rekoruyla birinci oldu.

Karşılaşmalarda Mehdi Seyyadi 247 kg ile ikinci ve Rus temsilci üçüncü seçildi.

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2012

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