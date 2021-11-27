Dünya Parahalter Şampiyonası'nda İskenderzade'den altın madalya

Gürcistan'ın gençler kategorisinde ev sahipliği yaptığı 2021 Dünya Parahalter Şampiyonası'nda 80 kg kategorisinde ikinci temsilcimiz Said İskenderzade sahaya çıktı.

İlk hamlede 140 kg'lık ağırlığı kontrol etmeyi başaran İskenderzade, ikinci hamlede 150 kg'lık ağırlığı kaldırabildi.

Ülkemiz temsilcisi, üçüncü hamlesinde 150 kilo rekoru ile şampiyonluk unvanını ve yarışmanın altın madalyasını kazanmayı başardı.

İran, Gürcistan'da gençler ve yetişkinler olmak üzere iki kategoride düzenlenen dünya parahalter şampiyonasına 14 sporcuyla katıldı.

Bu yarışmalar, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nın elemelerinden sayılıyor.

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