Devlet Erkanından enflasyonu düşürmek için 2022 bütçe dengesizliğinin azaltılmasına vurgu

Bu akşam yapılan zirveye, İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammedbakır Kalibaf, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei katıldı.

Bu toplantıda erklerin başkanları, gelecek yılın bütçesinin temel önceliği olarak halkın geçimini sağlamanın üzerinde durarak, gelecek yılın bütçesinin sürdürülebilir gelirler yaratarak, üretim ve istihdamı destekleyecek şekilde ayarlanması gerektiğine dikkat çekti.

Enflasyonu kontrol etmek ve vatandaşların geçim kaynaklarına daha fazla zarar gelmesini önlemek için gereken temel emtianın temin edilmesi gibi hedefler de görüşmenin diğer konularıydı.

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