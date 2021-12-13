Ekonomi Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti'nde yatırımı kolaylaştırmaya hazır

Ekonomi ve Maliye Bakanı ve İslami Şura Meclisi Ekonomik Komisyonu Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşu ülkelerdeki büyükelçileri ve misyon başkanları toplantısına katıldı.

Bu toplantıda komşu ülkelerle ekonomik diplomasi ve ticaretin genişletilmesi gerektiğini belirten Handuzi, Bakanlığın yasal engelleri kaldırmaya ve ülkemizde yatırımı kolaylaştırmaya ve komşularla işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu vurguladı.

Bu toplantıda Meclis Ekonomik Komisyonu Başkanı Puribrahimi de Dışişleri Bakanlığı ve İslami Şura Meclisi dahil ülkenin diğer kurumları ile işbirliği içinde ekonomik diplomasinin geliştirilmesine yönelik stratejiler hakkında görüşlerini dile getirdi.

Bu toplantıda İran İslam Cumhuriyeti'nin büyükelçileri ve misyon başkanları da komşu ülkelerle ekonomik alışverişin önündeki engellerin kaldırılması amacıyla ticari ve ekonomik ilişkilerin saha görüşüne dayalı olarak görüşlerini ifade etti.

Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti'nin komşu ülkelerdeki misyon başkanları toplantısının ikinci gününün programlarının ardından, Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi ve Merkez Bankası Döviz İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Merkez Bankası'nın komşu ülkelerle işbirliğindeki rolü ve önemine değindi.

İhracatı ve finansal alışverişi kolaylaştırmanın yolları ve komşu ülkelerle etkileşim kapasitesini kullanmanın yolları toplantıda tartışılan en önemli konular arasındaydı.

Komşu ülkelerdeki büyükelçilerimiz ve başkonsoloslarımız da ekonomik işbirliği odaklı komşularla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş ve bakış açılarını dile getirdi.

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