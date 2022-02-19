Katar Dışişleri Bakanı: İran ile anlaşma bölgenin çıkarınadır

İngiliz Chatham House Enstitüsü'nde Fars Körfezi ve İran-Arap ilişkileri üzerine bir toplantıda konuşan Al Sani, "Katar, Kapsamlı Eylem Planı konusunda İran, ABD ve diğer taraflarla güçlü temas halindedir. İran'dan binlerce mil uzaktaki ülkeler arasında anlaşmalar ve müzakereler yapıldığı için bu boşluğu doldurmaya nasıl yardımcı olabileceğimizi anlamaya çalışıyoruz, çünkü İran'ın komşulğunda yaşıyoruz" dedi.

Bu nedenle İran'la bir anlaşmaya ve daha sonra KİK ülkeleri ile İran arasında bölgesel bir anlaşmaya varmanın Katar'ın çıkarına olduğuna değinen Al Sni, 'Tüm tarafları yapıcı ve olumlu girişimlerde bulunmaya teşvik ediyor ve yakın gelecekte olumlu bir sonuç elde etmeyi umuyoruz. Bizim rolümüz, her iki tarafı da olumlu bir şekilde müzakereye katılmaya teşvik etmektir' ifadesini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanı, ülkesinin anlaşmazlıkların ve ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla barışçıl yollarla çözülmesini teşvik etme konusunda benzersiz bir konuma sahip olduğunu vurgulayarak, 'Uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl çözümünü ve barış arayan tüm ülkelerle işbirliğini teşvik ederek arabuluculuk, insani yardım ve kalkınma yardımı ve terörle mücadele çabalarıyla bu görevi yerine getiriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Katar dışişleri bakanı, bölgedeki komşularla kapsayıcı diyaloğun önemine dikkat çekerek, "Onların endişelerini anlıyoruz, ancak farklı ülkelerin iç işlerine müdahaleyi de kabul etmiyoruz; özellikle bu, BM tarafından kabul edilemez bir ilkedir' diye konuştu.

Al Sani, Afganistan'daki duruma da dikkat çekerek, "Bir anlaşmaya varılana kadar uzun yıllar ABD ile Taliban arasında görüşmelere ev sahipliği yaptık, ardından Afganistan'dan insanları tahliye etmek ve IŞİD'e Karşı Uluslararası Koalisyon'un çabalarını destekleme konusunda çalıştık' diye ekledi.

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