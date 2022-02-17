İran’ın 35 üniversitesi dünyanın en iyi 539 üniversitesi arasında yer aldı.

İran Bilim ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinden Mohammad Cevad Dehgani yaptığı açıklamada, Kürdistan ve Mazenderan Tıp Bilimleri üniversitelerinin 67 ve 72. sıralarda yer alarak dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında yer aldıklarını söyledi.

Dehgani, 2021 yılında 50 yaş altı üniversiteler sıralamasında 475 üniversitenin bulunduğunu ve bu seneki değerlendirmenin 11 genç üniversiteler değerlendirmesi olduğunu söyledi.

Dehgani, listelede İslam ülkelerinden 173 üniversitenin yer aldığını ve Türkiye ile İran’ın 40 ve 37 üniversite ile birinci ve ikinci sırada yer alırken, Mısır’ın 17 üniversite ile 3. sırada yer aldığını söyledi.

2010’daki ilk yayınından beri Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralamaları (THE) dünyanın en güvenilir üniversite sıralamalarından biridir ve yurt dışında en seçkin üniversitelerde eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler için de mükemmel bir kaynaktır.

Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralamaları en büyük ve en kapsamlı global üniversite sıralamasıdır. 2021 sıralama yayını 93 ülkeden neredeyse 1.500 üniversitesini içerir. Sıralamayı etkileyen öğelerin arasında öğretim (%30), araştırma (%30), referans edilerek alıntı yapılması (%30), sektörel bağlantı (%2,5) ve uluslararası görünüm (%7,5) olarak sıralanır.

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2012