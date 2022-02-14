İranlı güreş takımları Bulgaristan'a gidecek

Dunklov Kupası ve Nikolai Petrov uluslararası serbest stil ve grekoromen güreşi müsabakaları 17-20 Şubat tarihlerinde Veliko Tranovo şehrinde yapılacak.
Ülkemizin seçilmiş serbest ve grekoromen güreş takımlarının kompozisyonu şu şekildedir: Serbest stil güreş: 57 kg: Rıza Mumini, 61 kg: Dariyuş Hazretkuluzade, 70 kg: Yusuf Kamrani, 79 kg: Mustafa Kıyasi, 86 kg: Muhsin Mustafavi, 92 kg: Mehdi Hacıluyan, 97 kg: Meysem Abdi, 125 kg: Yadullah Muibbi
Greko Romen güreşi: 55 kg: Areş Nigehdari, 60 kg: Said İsmaili, 63 kg: Meysem Delhani, 72 kg: Alirıza Abdoli, 82 kg: Alirıza Muhammedi
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