14 Şub 2022 14:13
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İranlı güreş takımları Bulgaristan'a gidecek

İranlı güreş takımları Bulgaristan'a gidecek

Tahran, İRNA- Ülkemizin seçilmiş serbest ve grekoromen güreş takımları, Bulgaristan'da düzenelecek Dunklov ve Nikolai Petrov uluslararası müsabakalarına katılacak.

Dunklov Kupası ve Nikolai Petrov uluslararası serbest stil ve grekoromen güreşi müsabakaları 17-20 Şubat tarihlerinde Veliko Tranovo şehrinde yapılacak.

Ülkemizin seçilmiş serbest ve grekoromen güreş takımlarının kompozisyonu şu şekildedir: Serbest stil güreş: 57 kg: Rıza Mumini, 61 kg: Dariyuş Hazretkuluzade, 70 kg: Yusuf Kamrani, 79 kg: Mustafa Kıyasi, 86 kg: Muhsin Mustafavi, 92 kg: Mehdi Hacıluyan, 97 kg: Meysem Abdi, 125 kg: Yadullah Muibbi

Greko Romen güreşi: 55 kg: Areş Nigehdari, 60 kg: Said İsmaili, 63 kg: Meysem Delhani, 72 kg: Alirıza Abdoli, 82 kg: Alirıza Muhammedi

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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