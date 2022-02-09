DMO'nun füze gücüne uzun menzilli Hayberkıran katıldı

İslam Devrimi'nin zaferinin 43. yıldönümü ve 11 Şubat'taki Ulusal Gün arifesinde Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakıri ve DMO Komutan Tuğgeneral Amir Ali Hacızade'nin katıldığı törenle Hayberkıran adlı uzun menzilli füze görücüye çıktı.

Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri, Hayberkıran aldı bu uzun menzilli füzeyi gücün en son stratejik başarısı olarak tanıttı.

Hayberkıran stratejik füzesi, benzersiz özelliklere sahip Devrim Muhafızları Ordusu'nun üçüncü nesil uzun menzilli füzelerinden biridir. Benzer numunelere göre üçte bir oranında, hazırlanma ve fırlatılma süresi ise altıda bir oranında kısalır.

Aşırı çeviklik ve 1450 km menzil içindeki hedefleri vurma hızı bu füzenin diğer özellikleridir. Fikirden ürüne tüm İran'ı kapsayan bu sistem, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'nin çalışkan bilim adamları tarafından tasarlanıp üretilmiştir.

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