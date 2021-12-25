Hatipzade: İran savunma programı için kimseden izin almaz

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın ülkemizin savunma kabiliyetine yönelik müdahaleci tutumunu kınayan Hatipzade, 'İran İslam Cumhuriyeti uluslararası yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ve kendi savunma ihtiyaçlarına uygun hareket ediyor ve bu nedenle, bu tür tutum ve açıklamalar İran'ın iç işlerine müdahale olarak değerlendirilmekle birlikte aynı zamanda Londra'nın çelişkili politikasının devamına işaret ediyor' diye konuştu.

İngiltere'nin Batı Asya bölgesine ve dünyanın diğer kriz içindeki bölgelerine en yıkıcı silahları satmak için bitmeyen bir yarışta olduğunu belirten Hatipzade, 'Silahların yayılmasını önleme kurallarına bakılmaksızın AUKUS gibi askeri anlaşmalar yapıyor, öte yandan İran'ın olağan askeri tatbikatlarından endişe duyduğunu açıklıyor' değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun binlerce saatlik incelemesi ve sayısız raporun kanıtladığı gibi, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu dile getiren Hatipzade, 'İran'ın askeri nükleer için herhangi enerji ve bir füze programı başlatma planı yok. İran'ın füze programının BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ve hükümleriyle hiçbir ilgisi olmadığını İngilizler herkesten daha iyi biliyorlar ve 2231 sayılı kararı yorumlayarak onun hükümlerini fiilen ihlal eden İngiltere'dir' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish