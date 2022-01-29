30 Oca 2022 00:35
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Çevre bilgisi zorunlu hale geldi

Çevre bilgisi zorunlu hale geldi

Tahran, İRNA- Çevre Koruma Teşkilatı Eğitim ve Halkın Katılımı Başkan Yardımcısı Nurullah Muradi, ülkedeki 10 üniversitede "Çevre Bilgisi" dersinin pilot öğretimine atıfta bulunarak, bu dersin Çevre Örgütü'ndeki meslektaşlarımızın çabalarıyla zorunlu hale geldiğini söyledi.

Ülkenin yükseköğretim sisteminde çevre sorunlarının etkisinin artırılması gerektiğini vurgulayan Muradi, 'Bu ders 2 kredilik bir ders olarak okutulmaktadır. Geçen yıl Ekim ayından itibaren ülkenin 10 üniversitesinde okutulmaktadır' dedi.

'Çevre Bilgisi' dersi için iki kitap tanıtıldığını söyleyen Muradi, 'Bölümler ve üniversiteler için güncel içerik sağlayabileceğimiz bir kitap hazırlıyoruz' diye belirtti.

Bu dersin farklı eğitim gruplarındaki tüm öğrencilere yönelik olduğu için yeni bir yaklaşımla geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Muradi, 'Umarız bu öğrencilerde hoş karşılanır. Çevreyi tanıma dersinden genel bir ders olarak çevre kültürü ve bilgisinin toplum düzeyinde kurumsallaşmasına öncülük etmesini umuyoruz' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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