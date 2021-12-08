8 Ara 2021 19:45
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İran Enerji Bakanlığı, BM ile su ve enerji konusunda işbirliğine hazırdır

İran Enerji Bakanlığı, BM ile su ve enerji konusunda işbirliğine hazırdır

Tahran, IRNA- İran Enerji Bakanlığı BM ile su ve enerji konusunda işbirliğine hazır olduğunu bildirdi.

Enerji Bakanının uluslararası konular müşaviri Mohalladali Ferehnakiyan, BM Kalkınma Programı (UNDP) Tahran Direktörü Klodio Providas ile yaptığı görüşmede İran’ın yenilenebilir enerjiler, elektrik ve su sektörlerindeki kapasitelerini sayarak, İran’ın UNDP ile su, elektrik, enerji, çevre, iklim, risk yönetimi ve benzeri konularında hazır olduğunu söyledi.

Ferehnakiyan, su, enerji ve yenilenebilir enerjiler konusunda ortak projelerin de uygulanabileceğini söyledi.

Görüşmede taraflar işbirliğini gelişmesi için istişarelerin devamı konusunda mutabık kaldılar.

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