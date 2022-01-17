17 Oca 2022 23:27
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News Code: 84617236
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Lavrov ve Abdullahiyan görüştü

Lavrov ve Abdullahiyan görüştü

Tahran, IRNA- İran ve Rusya Dışişleri Bakanları yaptıkları telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Reyisi’nin Moskova ziyaretinin ilişkiler için bir fırsat olduğunu bildirdiler.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rus meslektaşı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Reyisi’nin yakında yapılacak Moskova ziyaretinin iki ülke ilişkileri için önemli gelişme ve iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Lavrov, Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek ziyaretle ilgili tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Taraflar ayrıca görüşmede İran’ın Rusya’ya ihraç ettiğini bazı tarım ürünlerle ilgili sorunların bir an evvel çözülmesine vurgu yaptılar.

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