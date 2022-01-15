Kirman'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem herhangi bir hasara yol açmadı

Şu ana kadar yapılan incelemelere göre bu depremin herhangi bir hasar veya can kaybına yol açmadığını ifade eden Saidi, '17:5'te 12 km derinlikte meydana gelen depremin Kirman ve diğer çevre illerdeki vatandaşlar tarafından hissedildiğini söyledi.

Sismik merkez, bu depremin ana merkez üssünü Kirman ilindeki Sirç ve Şehdad arasındaki bölgeler olarak açıklamıştı.

Kirman'daki Kızılay Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, bölgeye değerlendirme ekipleri de gönderildi.

Kirman Acil Servis Başkanı, İRNA'ya verdiği röportajda, "Depremin ardından depremden etkilenen bölgelere dört acil sağlık ekibi gönderildi ve Kirman ve diğer şehirlerdeki hastanelerde sarı alarm verildi' dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish