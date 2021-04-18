Buşehr ve Fars illeri sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Ulusal Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamda, depremin Genave limanı yakınında, yerin 10 km derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

Depremin merkez üssü 50.72 boylam ve 29.76 enlem olarak bildirildi.

Depremin merkezi Genave'ye 28 km ve Buşehr'e 91 km olarak belirtildi.

Deprem, Fars ilinin merkezi Şiraz'da da hissedildi ve bazı vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu.

Şu ana kadar deprem ile ilgili herhangi bir hasar konusunda bilgi verilmiş değil.

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