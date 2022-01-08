Viyana'da yaptırımların kaldırılması konusunda uzman toplantısı yapıldı

Bu toplantıda taraflar, yaptırımların etkin ve doğrulanabilir şekilde kaldırılması için görüşmelerin son durumunu değerlendirdi.

Toplantılar, Nükleer Anlaşma Karma Komisyonu'nun son toplantısında varılan bir anlaşmaya dayanıyor ve müzakerelere katılan ülkelerin temsilcileri, yasa dışı ve acımasız yaptırımların kaldırılmasının önceliğini vurguladı.

Bu toplantılarda taraflar, yaptırımların kaldırılmasını ve ABD'nin yasa dışı eylemlerini tekrar etmeyeceğinin garantisini doğrulamak için çerçeveler, göstergeler ve kriterler belirlemeye odaklanmıştır.

Müzakere heyetlerinin büyük çoğunluğu Avusturya'nın başkentinde yaptırımların kaldırılmasına ilişkin devam eden müzakerelerde nihai anlaşmaya varılmasında kaydedilen ilerleme konusunda hemfikir olduğu için Viyana görüşmeleri sürdürülüyor.

Viyana müzakerelerinin 8. turu 3 Ocak Pazartesi günü başladı ve kritik bir aşamaya geldi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan geçtiğimiz günlerde bir röportajda, İran İslam Cumhuriyeti'nin "yeni yaptırımların uygulanmamasını ve kaldırıldıktan sonra mevcut yaptırımların geri getirilmemesini" içeren garantiler istediğini ve Batılı tarafların ciddi niyetleri olması halinde iyi bir anlaşmaya varılabileceğini kaydetti.

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