Zerğami: Tüm dünyadaki İranlılar bir aile fertleri gibidir

İsfahan kentinde düzenlenen bir törene video konferans yöntemiyle katılan Zerğami, ‘’ ‘’ İran, devrim ve İran hükümeti ile bağı olan ve ülkeyi seven herkes bu ailenin bir üyesidir. ‘’ dedi.

İran’ın büyük bir toplum ve yurt içi ve yurt dışı İranlılara ait olduğunu ifade eden Zerğami, toplum içindeki birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi gerektiğini belirtti.

İnsanlarla sınırlamaların İslamı ve İslam İnkılabı Rehberinin görüşüne aykırı olduğunu ifade eden Zerğami, ‘’ İnsanlar bir birinden farklıdır ve herkesin bir davranışı vardır fakat herkes İranlı ve bir aile üyesidir.’’ dedi.

Yurt dışı İranlılara ideolojik bakıldığını ifade eden Zerğami, İranlılar arasında sınırlamaların olmaması gerektiğini söyledi.

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2012